Real Madrid : Dani Ceballos spricht über seine Zukunftsoptionen

Bei Real Madrid, wo Dani Ceballos noch einen Anschlussvertrag bis 2023 besitzt, scheint der U21-Europameister keine Aussicht auf regelmäßige Startelfeinsätze zu haben. Das weiß auch der Mittelfeldakteur.

"Ich muss es abwägen. Ich will nächste Saison zum Einsatz kommen. Bei Real Madrid ist es schwer, dass ich 40 Spiele mache und dabei wichtig bin", erklärt er laut REAL TOTAL im Gespräch mit CADENA SER.

"Ich will dort sein, wo ich mich am wohlsten fühle"

Ceballos weiter: "Die Entscheidung muss ich treffen. Ich will dort sein, wo ich mich am wohlsten fühle. Der Trainer sagte mir, dass ich wegen der nächsten Saison ein Gespräch mit ihm haben werde. Real Madrid muss noch die Champions-League-Saison zu Ende spielen, danach bewerten wir meine Zukunft und schauen, was das Beste ist."