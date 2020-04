Premier League : Dank Investor: Newcastle träumt von Coutinho und Griezmann



Andre Oechsner

Gerücht Newcastle United peilt durch die bevorstehende Übernahme den Sprung in die Spitzengruppe der Premier League an. Die frischen Millionen, die dadurch auf das Bankkonto der Magpies wandern, sollen in neue Stars investiert werden. Spekuliert wird neuerdings über Philippe Coutinho und Antoine Griezmann.