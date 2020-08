"Das ist Blödsinn": : Kai Havertz: Bayer-Boss dementiert Chelsea-Deal - Thiago Silva nach London?

Doch so sicher wie berichtet, scheint der Deal keineswegs. Das stellt der Sportboss der Werkself klar. "Das ist Blödsinn", erklärte Rudi Völler gegenüber der Nachrichtenagentur SID. Chelsea hat sich in der laufenden Transferperiode bereits mit Timo Werner (24, kommt für 53 Millionen Euro von RB Leipzig) und Hakim Ziyech (27, 40 Millionen Euro, Ajax Amsterdam) verstärkt.

Kai Havertz wechselt angeblich in Kürze zum FC Chelsea. Laut SPORT BILD zahlen die Blues eine Sockelablöse von 80 Millionen Euro. Hinzukommen können bis 2025 insgesamt weitere 20 Millionen durch leicht erreichbare Boni. Damit könnte Bayer Leverkusen seine Schmerzgrenze von 100 Millionen Euro erreichen.

Auch ein neuer Innenverteidiger könnte noch an die Stamford Bridge wechseln. Nach Informationen von SKY SPORTS soll Thiago Silva (35) von Paris Saint-Germain kommen.

Nun hat man sich englischen Medienberichten zufolge geeinigt. 55 Millionen Euro soll der Europa-League-Teilnehmer demnach als Ablöse erhalten, der Deal in Kürze verkündet werden.

In Kürze werde der langjährige brasilianische Nationalverteidiger einen Einjahresvertrag unterschreiben. Nach acht Jahren in Paris hatte der Mannschaftskapitän keinen neuen Vertrag erhalten. Am Sonntag machte er gegen den FC Bayern im Champions-League-Finale sein letztes PSG-Spiel.

Zuletzt wurde der ehemalige Milan-Profi auch mit einer Rückkehr in die Serie A in Verbindung gebracht. Der AC Florenz soll einen Zweijahresvertrag mit einem Nettogehalt von vier Millionen Euro pro Spielzeit geboten haben.