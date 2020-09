Premier League : "Das ist die Wahrheit": Jürgen Klopp wettert gegen Chelsea-Einkaufstour

Die Gerüchteböse ist voll von Spielern, die mit einem Transfer zum FC Chelsea verbunden werden. Es verwundert nicht wirklich, schließlich haben die Blues auf dem Sommer-Transfermarkt bereits über 200 Millionen Euro liegengelassen. Ein Ende scheint nicht in Sicht.

Jürgen Klopp kann der Prozedur des Ligarivalen überhaupt nichts abgewinnen. Im Gegenteil, der Trainer des FC Liverpool findet extrem kritische Worte. "Die Welt lebt in Unsicherheit", sagt Klopp in einem BBC-Interview. "Für einige Klubs scheint es weniger wichtig zu sein, wie unsicher die Zukunft ist, weil sie im Besitz von Ländern, von Oligarchen sind. Das ist die Wahrheit."

Laut dem Liverpooler Teammanager gebe es unterschiedliche Wege, einen Kader zu verbessern. Klopp will darauf hinaus, dass eine Mannschaft nicht allein durch hinzugekaufte Stars besser wird. "Einer ist, neue Spieler zu verpflichten, ein anderer, zusammen daran zu arbeiten, die Dinge zu verbessern, in denen man gut war, und die zunichte zu machen, in denen man nicht gut war", erläutert der gebürtige Stuttgarter.