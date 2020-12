FC Barcelona : "Das ist nicht normal": Javier Mascherano huldigt Lionel Messi

"Messi ist eine ganz besondere Person, weil er so bodenständig ist", lobt Mascherano in der MARCA den Charakter des sechsfachen Weltfußballers. "Ich habe niemanden getroffen, der so gut ist, aber trotzdem normal mit dir spricht und nach deiner Meinung fragt. Das ist nicht normal."

Sportlich sei Messi ohnehin "unvergleichlich", führt Mascherano aus: "Wenn er den Ball bekommt, hat man immer das Gefühl, dass etwas passieren wird."