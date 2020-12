Real Madrid : "Das macht ihn stark": Vater spricht über Rodrygos Erfolgsgeheimnis

Was ist das Erfolgsgeheimnis von Supertalent Rodrygo? Sein Vater meint: Die Familie ist die Basis für den Senkrechtstart des Youngsters von Real Madrid.

Was für eine Bilanz: Rodrygo Goes (19) kommt in zehn Champions-League-Spielen für Real Madrid bereits auf fünf Tore, vier weitere bereitete er direkt vor. Der brasilianische Youngster ist zwar noch kein Stammspieler, hat aber trotz seiner Jugend bereits einen festen Platz im Kader der Königlichen. Papa Eric ist stolz seinen den Filius.

"Er ist jemand Besonderes, sehr liebevoll, immer fröhlich und spielt die ganze Zeit mit allen", sagt Eric Batista de Goes, der selbst als Profi in Brasilien unterwegs war.

Rodrygo, der 2019 für 45 Millionen Euro von Santos zu Real Madrid gewechselt war, sei auf dem Boden geblieben: "Er spielt Ukulele, online Videogames mit Freunden und ist ein Junge mit einem riesigen Herzen. Er hilft gerne anderen. Er hat eine spektakuläre Beziehung zu seiner Schwester Julya."