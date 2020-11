Real Madrid : Das sagt Zinedine Zidane zum Benzema-Vinicius-Zwist

Für Zinedine Zidane wird das Benezma/Vinicius-Thema heißer gekocht als gegessen. "Auf dem Spielfeld wird viel gesagt, und das bleibt auch so. Wir brauchen unsere Energie für andere Dinge. Sie haben gesprochen."

Butragueno versichert: "Real Madrid hat nie an Zinedine Zidane gezweifelt"

Sergio Ramos: Differenzen im Vertragspoker - so könnte der Kompromiss aussehen

Tags darauf soll sich der Real-Stürmer bei Vinicius im Training entschuldigt haben. Und wie geht der Brasilianer damit um? Den 20-Jährigen scheint das Vorkommnis nicht zu belasten. Zidane freut sich über das Arbeiten mit dem Juwel.

"Er ist hier, er ist jung, er hat eine Gegenwart und eine Zukunft bei Real Madrid", so Zidane. "Er arbeitet und ist ein Junge, der lernen und sich verbessern will – und das ist gut für einen Trainer und eine Mannschaft." Vinicius kommt in der neuen Serie auf acht Spiele mit drei Toren.