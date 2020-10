FC Barcelona : "Das war extrem": Ronald Koeman will es nicht so wie Louis van Gaal machen

Ronald Koeman hofft auf weitere niederländische Spieler beim FC Barcelona. So extrem wie einst Louis van Gaal plant der 57-Jährige aber keine Niederlandisierung. Im neuen System der Katalanen sieht der Barça-Coach indes die perfekte Grundordnung für seine Spielertypen.

Ronald Koeman hat eine Neuerung beim FC Barcelona eingeführt. Statt wie in den vergangenen Jahren meist im 4-3-3 lässt der Niederländer die Katalanen im 4-2-3-1 mit Doppelsechs (Sergio Busquets/Frenkie de Jong) auflaufen.

"Er war auf meiner Liste", betonte der Barça-Coach gegenüber dem Fernsehsender NOS. Er würde gerne einen weiteren Niederländer bei Barça haben. So wie unter Louis van Gaal (69) strebt er aber keine Niederlandisierung der Katalanen an.

Vor allem die vier Offensivakteure Lionel Messi, Antoine Griezmann, Ansu Fati und Philippe Coutinho seien beim Thema Gegenpressing gefragt: "Die Verteidigungsarbeit beginnt immer mit den Stürmern. Wenn sie gut pressen, haben unsere Verteidiger nicht so viele Probleme."

"Das war extrem", blickt Koeman auf Van Gaals Wirken als Cheftrainer bei Barça zurück: "Damals waren es acht oder neun. Jetzt haben wir De Jong und Alfred Schreuder im Trainerstab hier."

In Sergino Dest ist ein weiterer Niederländer an Bord, der Außenverteidiger, der links und rechts auflaufen kann, hat sich allerdings für eine Zukunft in der US-amerikanischen Nationalmannschaft entschieden.