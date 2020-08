Zwei Final-Niederlagen : "Das war selbstmörderisch": Wayne Rooney spricht über Duelle gegen Barça



Andre Oechsner

Noch in Diensten von Manchester United hat Wayne Rooney keine gute Erinnerung an die bisherigen Champions-League-Aufeinandertreffen mit dem FC Barcelona. In der Retrospektive ist er nicht ganz einverstanden mit der damaligen Ausrichtung des Teams.