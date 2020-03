Juventus Turin : "Das war ungerecht" Emre Can spricht über Juventus-Aus



Andre Oechsner

Der Transfer von Emre Can hat sich für Borussia Dortmund schon nach wenigen Wochen ausgezahlt. Statt beim BVB hätte der deutsche Nationalspieler aber auch in die Premier League anheuern können. An Angeboten mangelte es nicht.