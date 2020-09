FC Barcelona : "Das wäre großartig": Lionel Messi erhält Lockruf aus den USA

Gerüchte um Lionel Messi und die Major League Soccer sind nicht neu. Aus der nordamerikanischen Profiliga soll den Superstar unlängst sogar ein Angebot von Inter Miami erreicht haben. Guillermo Barros Schelotto ist absoluter Befürworter eines Messi-Wechels in die USA.

Seit in der vergangenen Woche an die Öffentlichkeit gedrungen war, dass Lionel Messi den FC Barcelona verlassen möchte, gibt es keinen Tag, der ohne Spekulationen zur Zukunft des Superstars gestartet wird.

Guillermo Barros Schelotto befeuert die Debatte aus einem noch entfernteren Blickwinkel. Der Trainer von LA Galaxy würde sich begeistert davon zeigen, sollte sich Landsmann Messi in die Major League Soccer verändern.

"Ich war schockiert, als ich von Messis Entscheidung erfuhr, den FC Barcelona zu verlassen. Wir haben alle damit gerechnet, dass er dort in Rente gehen würde. Aber er muss seine Gründe haben, und als argentinischer Landsmann wünsche ich ihm immer das Beste und hoffe, dass er in die MLS kommt. Das wäre großartig", sagte Schelotto während der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Portland Timbers am Mittwoch.