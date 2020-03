Liverpool : "Das wäre peinlich": Jürgen Klopp will nicht über seine Probleme sprechen

Europas Fußball ruht derzeit. Auch in der Premier League rollt kein Ball. Die sicher geglaubte Meisterschaft des FC Liverpool ist in Gefahr, sollte die Spielzeit abgebrochen werden. Jürgen Klopp (52) sieht aber größere Probleme als den Verlust des Titels.

Als sich Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool auf das Spiel gegen Atletico Madrid vorbereitet hat, waren die Vorboten der Coronavirus-Pandemie schon zu spüren. Jetzt könne man nur daraus lernen.

"Jetzt hat uns die Natur gezeigt, dass wir alle gleich sind und wir alle die gleichen Probleme im gleichen Moment haben und dass wir zusammen an einer Lösung arbeiten müssen", erklärte der deutsche Trainer auf der Klubwebsite der Reds. "Es ist nichts gut an dieser Situation – außer vielleicht das, was wir daraus lernen können."

"Wenn wir in zehn, 20, 30, 40 Jahren zurückblicken und das Fazit ist, dass das die Phase war, als die Welt die größte Solidarität, die größte Liebe, die größte Freundschaft oder was auch immer gezeigt hat, wäre das großartig, wirklich großartig", ergänzte Jürgen Klopp.