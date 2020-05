Belgier äußert sich zur Meisterfrage : "Das wäre ungerecht!": Thibaut Courtois will Barça den Titel nicht überlassen

In Spaniens Fußball ist seit dieser Woche ein Stück weit Normalität eingekehrt. Die an der LaLiga teilnehmenden Klubs dürfen wieder auf dem Trainingsplatz üben – in Kleingruppen versteht sich. Das Fortsetzen der Saison ist trotz der Lockerungen aber nicht in Stein gemeißelt.

Im Falle eines Abbruchs könnte die Liga den FC Barcelona zum Meister küren, der sich am Spieltag vor der Corona-Unterbrechung die Tabellenführung von Real Madrid zurückgeholt hatte. Thibaut Courtois fände dies allerdings überhaupt nicht in Ordnung.

"Sollte die Saison abgebrochen und Barcelona als Meister erklärt werden, dann wäre das ungerecht", sagte Courtois im belgischen Fernsehen. "Wir haben sie dieses Jahr geschlagen, wir haben gezeigt, dass wir besser waren."