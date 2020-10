Rummenigge klärt auf : Das waren die zwei wichtigsten Transfers des FC Bayern



Andre Oechsner

In Deutschland ist der FC Bayern längst das Nonplusultra, in Europa ist er es seit der Vorsaison wieder. Ein Blick in den Münchner Vitrinenschrank lässt aber auch äußerst erfolgreiche Vorjahre attestieren. Zwei Verpflichtungen waren laut dem Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ausschlaggebend.