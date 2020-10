FC Bayern : David Alaba: Auch dritte Verhandlungsrunde gescheitert

Das Mysterium zieht sich weiterhin in die Länge: Die dritte Runde in den Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern und David Alaba soll ebenfalls ohne Ergebnis geendet haben.

Nachdem die Treffen am Rande des Champions-League-Turniers in Lissabon sowie in München im Juni ohne Erfolg blieben, ist nach Informationen der SPORT BILD auch die dritte Ausgabe der Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und David Alaba gescheitert.

Die an der Säbener Straße durchgeführte Besprechung, an der Pini Zahavi und Vater George Alaba auf Spieler- sowie Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf Vereinsseite teilnahmen, soll aus bekannten Gründen ohne Abschluss geendet haben.

Die verhandelnde Spielerseite soll nach wie vor das Grundgehalt von elf Millionen Euro als problematisch ansehen. Die Bayern bieten Alaba einen Fünfjahresvertrag mit jenem Salär, das durch Boni um bis zu sechs weitere Millionen ansteigen kann.