Dass David Alaba auf der Insel mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht wurde, tangiert beim FC Bayern niemanden so richtig. Trainer Hansi Flick nimmt jener Mutmaßung den Wind aus den Segeln.

Der FC Bayern bereitet sich dieser Tage im katarischen Doha auf die anstehende Rückrunde vor.

Dem Reisetross zugehörig ist Abwehr-Allrounder David Alaba, der vom DAILY MIRROR mit einem Winterwechsel zum FC Chelsea verbunden wurde.

Hansi Flick kann dem Ganzen nichts abgewinnen. "Alaba ist im Winter unverkäuflich", stellte der Münchner Cheftrainer in Doha am Rande der Trainingseinheiten klar. "Das würde ich so stehenlassen, absolut."

Chelsea sei angeblich bereit, 70 Millionen Euro Ablöse für den Linksverteidiger zu entrichten.