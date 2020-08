Uli Hoeneß : "Die letzte Million ist nicht so wichtig" - David Alaba erhält Ratschlag

Der FC Bayern und David Alaba haben immer noch keine Vertragsverlängerung verabredet. In der Folge halten sich weiterhin Gerüchte um einen Klubwechsel. Alabas Berater soll seinen Klienten intensiv bei Paris Saint-Germain anbieten. Uli Hoeneß hofft indes auf einen Verbleib des Abwehr-Stars.

In den Verhandlungen um einen neuen Vertrag beim FC Bayern ist vonseiten David Alabas erst mal alles gesagt. Der Österreicher hat seine Entourage, bestehend aus Papa George und dem Starvermitteler Pini Zahavi damit beauftragt, eine Salärerhöhung auf 20 Millionen Euro rauszuholen.

In München sträubt man sich vehement, dieser Forderung nachzukommen. Somit begibt sich die Alaba-Seite auf der Suche nach anderen Optionen. Laut SPORT BILD bietet Zahavi seinen Klienten intensiv bei Paris Saint-Germain an.

An der Seine könnte Alaba in die Fußstapfen des ausgeschiedenen Thiago Silva treten. Das Sportboulevardblatt berichtet außerdem, dass Alaba an der Säbener Straße nicht mehr als "unverkäuflich" eingestuft werde.