Irritationen um Aussagen : David Alaba: Die heißeste Spur führt nach Spanien

In der Vergangenheit wollte Zahavi mit Robert Lewandowski schon mal einen Bayern-Star bei den Königlichen platzieren. Unter großer Hysterie scheiterte der Wechsel aber. Derweil sind die Planer in München über Alabas zu Beginn der Woche getätigten Aussagen irritiert.

Die Alaba-Seite verfolgt aber offenbar ein anderes Ziel. Laut der spanischen Sportzeitung AS bringt Pini Zahavi seinen Klienten bei Real Madrid ins Gespräch. Der Wunsch des geschäftstüchtigen und bestens vernetzten Spielervermittlers sei es, Alaba an der Concha Espina unterzubringen.

Vieles deutet daraufhin, dass David Alaba und die Bayern spätestens nach dieser Saison getrennte Wege gehen werden. In der Münchner Führungsetage ist man, was eine Vertragsverlängerung betrifft, weiterhin gesprächsbereit – allerdings nur zu den offerierten Konditionen.

Wie der KICKER in seiner Donnerstagsausgabe berichtet, hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic Alaba am Sonntag nach dem Training darüber informiert, dass der FC Bayern sein Vertragsangebot zurücknehmen werde. Wenig später trat Vereinspräsident Herbert Hainer mit diesen Informationen an die Öffentlichkeit.