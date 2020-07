FC Bayern : Drei England-Klubs wollen David Alaba - das ist Bayerns Schmerzgrenze

David Alaba und der FC Bayern. Diese Ehe könnte in diesem Sommer nach elf gemeinsamen Jahren auseinandergehen. Vor allem in der Premier League herrscht großes Interesse am Abwehr-Allrounder.

Gemäß dem DAILY MIRROR sind drei englische Top-Klubs bereits in Lauerstellung. Demnach sind der FC Chelsea, Manchester United und Manchester City bereit, den Österreicher unter Vertrag zu nehmen.

Vor allem bei Manchester City herrscht große Wertschätzung für Alaba. Mit Pep Guardiola (49) steht dort ein alter Weggefährte des 28-Jährigen an der Seitenlinie.