Zukunft weiter offen : David Alaba: "Für mich hat sich nicht viel verändert"

Anschließend an die Final-Qualifikation in der Champions League wurde David Alaba einmal mehr nach seiner Zukunft beim FC Bayern befragt. Der Abwehr-Allrounder gab sich in seiner Antwort jedenfalls reichlich uninformiert.

"Für mich hat sich nicht viel verändert, weil ich mich davon in den letzten Tagen und Wochen abgekapselt habe. Ich konzentriere mich auf meine Aufgaben in Lissabon", sagte Alaba ins SKY-Mikrophon.

Den Spekulationen um seine Person kann der zum Innenverteidiger umgeschulte Wiener nicht viel abgewinnen. Sein Kopf sei zu 100 Prozent beim Sonntag (21 Uhr) gegen Paris Saint-Germain. "Der Fokus liegt voll und ganz auf dem Turnier", sagte Alaba.