Bleibt der Österreicher? : David Alaba lässt Zukunft beim FC Bayern weiter offen

Der FC Bayern möchte seit Monaten den auslaufenden Vertrag mit David Alaba verlängern, beißt bei seinem neuen Abwehrchef allerdings bislang auf Granit. Offenbar ist sich der Leistungsträger selbst noch uneins, was die Zukunft bringen soll.

Manuel Neuer oder Thomas Müller haben es längst hinter sich, folgen soll möglichst schnell David Alaba. Doch der Österreicher hält den FC Bayern in puncto Vertragsverlängerung weiter hin. Klärungsbedürftig scheint aber vor allem seine persönliche Zukunftsaussicht.

"Gute Frage, über die ich mir im Moment keine Gedanken mache. In den letzten Wochen lag der Fokus auf den sportlichen Aufgaben, daran ändert sich auch in den nächsten nichts", sagt Alaba dem KICKER auf die Frage, ob er weiterhin in München verbleiben werde.

Mit über zehn Jahren Vereinszugehörigkeit ist der gebürtige Wiener ein paar hundert Kilometer weiter nördlich längst zur Institution geworden. Neun Meisterschaften, ein Champions-League-Erfolg und fünf Pokalsiege machen Alaba zum Urgestein an der Säbener Straße.