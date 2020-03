FC Bayern : David Alaba lässt Zukunft offen – Wechsel zu Neymar-Berater

Alaba wird unter anderem immer wieder mit einem Wechsel zum FC Barcelona oder Real Madrid in Verbindung gebracht. Dort zu spielen könne sich der Defensivmann "auf jeden Fall vorstellen".

Wie lange er noch Fußball spielt und was er danach mal machen will, allerdings noch nicht. "Ich weiß ja, wie schnelllebig der Fußball ist und es mein bisheriges Leben ebenso war. Aber ich kann mir vorstellen, mal für ein, zwei Jahre weiter weg zu gehen, zum Beispiel in den USA zu leben und die Kultur dort kennenzulernen. Oder ich bin in Österreich, in Wien, in meiner Heimat. Oder auch in München. Schauen wir mal", sagte der Verteidiger.

Was für einen Abschied sprechen könnte: Nach Informationen von SKY hat sich David Alaba Pini Zahavi als neuen Berater zugelegt.