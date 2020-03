FC Bayern : David Alaba mit hohem Gehaltswunsch – kein Tauschdeal, Barça raus

Dem FC Bayern droht der Abgang von David Alaba. Real Madrid klopft an. Der Abwehrstar scheint einer Luftveränderung nach Spanien offenbar nicht abgeneigt.

Obwohl David Alaba bei Austria Wien ausgebildet wurde, geht er bei vielen als Eigengewächs des FC Bayern durch.

Im Alter von 16 Jahren bezog er Quartier im damals noch wesentlich kleineren Campus des deutschen Rekordmeisters. In wenigen Wochen könnte eine Ära zu Ende gehen.

Dass der heute 27-Jährige vor Kurzem Dealmaker Pini Zahavi mit ins Boot geholt hat, dürfte in der Münchner Chefetage mit Argwohn registriert worden sein. Alabas Vertrag läuft in gut einem Jahr aus, laut KICKER geht es in den Gesprächen um "sehr viel Geld".