Liverpool : David Alaba nach Anfield? Emile Heskey äußert seine Meinung

Emile Heskey sieht vor allem die Variabilität von David Alaba als Grund für den FC Liverpool, den Österreicher unter Vertrag zu nehmen. "Liverpool hätte dann einen Spieler, der links hinten, links in den Innenverteidigung und im Mittelfeld spielen kann", sagt Heskey zu ROUSING THE KOP.

"Sie haben eine jüngere Version von James Milner, jemanden, der alle Kästchen ankreuzen kann, aber sie auch gut ankreuzen kann", so Heskey. "Wenn man sich ansieht, was er erreicht hat, dann ist er ein Gewinner, also weiß er, was es braucht, um zu gewinnen. Und das ist das, was sie im Kader wollen.

Jenes Gewinner-Auftreten würde sich nach Heskeys Ansicht auch auf die jüngeren Spieler übertragen. Alaba gewann mit dem FC Bayern bereits zweimal das Triple und ist mit seinem Jugendklub seit Jahren das Überteam in Deutschland.