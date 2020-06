FC Bayern : David Alaba Teil des Deals mit Leroy Sane? Das ist dran

Der FC Bayern hatte in verschiedenen Personen sein Interesse an Leroy Sane bereits publik gemacht. Seitdem ranken sich mindestens wöchentlich neue Mutmaßungen um den DFB-Kicker, der nach einer schweren Kreuzbandverletzung unlängst in den Pflichtspielbetrieb zurückkehrte.

Dass David Alaba Teil des Sane-Deals wird, entspricht derweil nicht der Realität. SPORT BILD-Reporter Christian Falk twittert zwar, dass dies von einem involvierten Agenten zwar durchaus thematisiert wurde. Für Alaba und den FC Bayern sei eine Integration allerdings kein Thema.

Die Münchner Chefetage hatte ebenfalls öffentlichkeitswirksam um eine Verlängerung von Alabas kommenden Sommer auslaufenden Vertrags geworben. "Priorität haben momentan die Gespräche mit den Spielern, die aktuell bei uns unter Vertrag stehen", sagte Präsident Herbert Hainer der ABENDZEITUNG.