FC Bayern : David Alaba: Vertragspoker stockt – rückt der Abschied näher?

Im Rahmen des Champions-League-Turniers in Lissabon hatte es weitere Gespräche zwischen dem Management von David Alaba und dem FC Bayern gegeben. Tragen die nächsten Unterredungen weiterhin keine Früchte, bahnt sich eine Trennung im Oktober an.

An dem großen Problem in den Verhandlungen zwischen David Alaba und dem FC Bayern hat sich nach wie vor nichts geändert. Die vertretende Seite des Österreichers fordert weiterhin ein Gehalt, das der Triple-Sieger partout nicht zahlen möchte.

Die finanziellen Vorstellungen gehen offenbar noch sehr weit auseinander. Laut SPORT BILD offerieren die Bayern aktuell ein Grundgehalt von elf Millionen Euro plus sechs Millionen Euro an möglichen Zusatzzahlungen. Alaba erhält momentan 15 Millionen Euro per annum, eine Aufstockung um "nur" zwei Millionen Euro kommt für ihn nicht infrage.

Der neue Münchner Abwehrchef weiß natürlich, mit welchen Summen seine Kollegen Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller nach deren Vertragsverlängerungen ausgestattet wurden. Alaba will mindestens genauso viel verdienen.