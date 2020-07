Bayern-Chancen in der Königsklasse : David Alaba: "Vielleicht ist das für uns eher ein Nachteil..."

Trotz aller Verhandlungsrunden mit dem FC Bayern legt David Alaba den Fokus erst mal auf das Sportliche. Nach dem Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea steht für den bayrischen Klub aller Wahrscheinlichkeit das Mini-Turnier in Lissabon auf dem Spielplan.

Mit einer Cyber-Einheit ist der FC Bayern am Dienstag in die Vorbereitung auf die Champions League gestartet. Für Sonntag dieser Woche sind die ersten Mannschaftseinheiten an der Säbener Straße anberaumt worden.

Für den deutschen Double-Sieger geht es in den kommenden Wochen um den Champions-League-Sieg. "Ob unsere Pause ein Vor- oder Nachteil sein wird, kann man erst hinterher bewerten. Die anderen Ligen sind im Rhythmus", sagt David Alaba laut KICKER.

Der Österreicher spricht damit auf den Achtelfinal-Gegner FC Chelsea an, der zwar mit der Hypothek eines 0:3 zum Rückspiel nach München reist, wenige Tage zuvor allerdings noch im Stadtduell mit dem FC Arsenal den FA Cup ausspielt.