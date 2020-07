Manchester United : David de Gea erhält Rückendeckung von United-Legende Peter Schmeichel

David de Gea hat in dieser Saison ohne Frage nicht immer den sichersten Eindruck hinterlassen. Der ehemalige Torhüter von Manchester United, Peter Schmeichel, sichert dem Spanier jetzt öffentlich seine Unterstützung zu.

"Er hat großartige Leistungen gezeigt", schwärmt Peter Schmeichel gegenüber dem Vereinskanal von Manchester United. "Und er hat dies in der schwierigsten Phase der Neuzeit geschafft. Es gab zwar ein Auf und Ab, er war aber einer der besten Spieler."

Dass David de Gea fraglos einer der besten Torhüter der Welt ist, wissen nicht nur Experten. Der Iberer leistete sich in dieser Saison allerdings einige haarsträubende Patzer, unter anderem gegen Tottenham Hotspur.

"Es besteht kein Zweifel. In vier der letzten fünf Jahren war er der Spieler des Jahres. Das schreibt noch mal eine ganze eigene Geschichte", sagt Schmeichel.

Dean Henderson, der in der kommenden Saison Stand jetzt wieder nach Manchester zurückkehren wird, hatte vor Kurzem bereits mit einer Art Kampfansage an de Gea auf sich aufmerksam gemacht. Schmeichel hegt derweil keine Zweifel an de Geas Qualitäten.

"Er könnte noch zehn Jahre spielen. Lasst ihn uns weiter unterstützen. Wir sollten unterstützen, was wir haben. Denn was wir haben, ist wirklich gut", schwärmt Schmeichel über den 29 Jahre alten de Gea.