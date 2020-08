Duell mit Dean Henderson : David de Gea: Keine Angst vor dem verschärften Konkurrenzkampf

David de Gea hat eine durchwachsene Saison hinter sich gebracht, in der er in vielen Situation zwischen Genie und Wahnsinn agierte. Dennoch ist der Iberer davon überzeugt, dass er auch in der kommenden Spielrunde bei Manchester United gesetzt sein wird.

Dass Dean Henderson während seines Leih-Aufenthalts bei Sheffield United hervorragende Leistungen ablieferte, ist David de Gea natürlich nicht verborgen geblieben. Henderson soll bei Manchester United in der Vorbereitung auf die neue Saison den Konkurrenzkampf anheizen.

"Ich vertraue auf mich", sagte de Gea nach dem Zweikampf mit Henderson befragt. "Ich habe all die Jahre meine Qualitäten gezeigt, also halte ich mich einfach für den Manager verfügbar." Eine lange Saison nahm am Sonntag mit einem wenig erfreulichen Spiel ihr Ende.

Im Halbfinale der Europa League unterlag United dem FC Sevilla mit 1:2. De Gea spricht trotz allem davon, dass sich die Mannschaft in dieser Saison deutlich verbessert habe. "Wir hatten 14 Punkte Rückstand auf den 3. Platz in der Premier League, aber am Ende wurden wir Dritter."