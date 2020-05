Wechsel zu Real Madrid scheiterte : David de Gea: Warum er Manchester United verlassen wollte

David de Gea verlängerte in der Folge seinen Vertrag bei Manchester United. Doch warum wollte er weg? Eric Steele klärt auf.

Am letzten Tag der Sommer-Transferperiode pokerten die Partien zu lange, der Deal konnte rechtzeitig offiziell gemacht werden.

Der Grund? "Sie kamen nicht miteinander aus. Er wäre zu Real Madrid gegangen, hätte es die Geschichte am Deadline Day nicht gegeben."

"David de Gea wird stärker zurückkommen"

Jetzt seien die Dinge anders. "Er hat ein Lächeln im Gesicht, der Verein verbessert sich und ich sehe keinen Grund, warum er gehen sollte."

David de Gea leistete sich in der Spielzeit 2019/2020 einige Patzer, die zu Punkverlusten für Manchester United führten.

Eric Steele ist sich jedoch sicher: der Spanier wird wieder zu alter Stärke finden. Selbst wenn in Leihgabe Dean Henderson (Sheffield United) am Saisonende ein neuer starker Konkurrent kommt. "David wird die Herausforderung genießen und stärker zurückkommen", so der 65-Jährige.