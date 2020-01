Manchester Citys Spielführer David Silva hat in einer Dokumentation verraten, dass Real Madrid vor einigen Jahren intensiv um ihn geworben hatte. Es kam sogar zum Probetraining beim spanischen Rekordmeister.

Seit mittlerweile neuneinhalb Jahren steht David Silva in Diensten des Englischen Meisters Manchester City. Die Karriere des 34-Jährigen hätte allerdings einen ganz anderen Verlauf nehmen können.

Wie Silva in der Dokumentation "Made in Gran Canaria" eröffnet, signalisierte einst Real Madrid großes Interesse an einer Verpflichtung.

Von den Königlichen sei er in jungen Jahren aus Gran Canaria zu einem Probetraining eingeladen worden und scheint dort großes Interesse geweckt zu haben.

Denn Real wollte das damalige Greenhorn unbedingt verpflichten. Doch Silvas Vater entschied sich gegen einen Wechsel in die Landeshauptstadt Spaniens, weil sein Filius für diesen Schritt noch zu jung gewesen sei.