Ex-Barça-Torjäger : David Villa stand einst vor Arsenal-Wechsel

"Aber der Deal kam nicht zustande. Dann trat Atletico Madrid an mich heran und innerhalb von drei oder vier Tagen war der Wechsel in trockenen Tüchern."

Er wisse nicht, was passiert wäre, wenn er zu Arsenal gegangen wäre, sagt Villa, der damals für heute unvorstellbare zwei Millionen Euro nach Madrid wechselte. Mit den Colchoneros wurde der Welt- und Europameister in jener Saison Spanischer Champion.

Villa verpasste es also, in seiner Karriere einmal in der englischen Premier League zu spielen.

"Ich wollte dort immer einmal aktiv sein, aber als die Angebote von dort gekommen sind, habe ich andere Entscheidungen getroffen. Warum, weiß ich selbst nicht so genau", sagt der Spanier.

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere gründete Villa den in New York ansässigen Queensboro FC, der ab 2021 in der USL Championship, der 2. Liga in den Vereinigten Staaten, an den Start gehen wird.

