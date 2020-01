Vissel Kobe hat den japanischen Pokal gewonnen. Bereits in der ersten Halbzeit war die Mannschaft von Trainer Thorsten Fink auf der Siegerstraße.

Das 1:0 war ein Eigentor von Tomoya Inukai (18. Minute), das 2:0 machte Noriaki Fujimoto (38.).

Lukas Podolski hat damit seinen vierten nationalen Pokal im vierten Land gewonnen: Nach dem DFB-Pokalerfolg 2008 mit dem FC Bayern und den zwei Titeln in England (2014 mit dem FC Arsenal) und in der Türkei (2016 mit Galatasaray) nun der Kaiser-Pokal in Japan mit Vissel Kobe.

Kurz vor Schluss des Finales wurde der 34-Jährige für David Villa ausgewechselt und von den Fans gefeiert. Der Vertrag von Podolski läuft Ende Januar aus, das Endspiel war seine letzte Partie.