Erstmals in seiner langen Amtszeit bei Atletico Madrid weht Diego Simeone der Wind stark ins Gesicht. Der Argentinier erhält nun Rückendeckung von seinem Ex-Schützling David Villa.

Von 2013 bis 2014 stürmte David Villa für Atletico Madrid, dann verabschiedete sich der Rekordtorschütze der spanischen Nationalmannschaft über Melbourne nach New York.

Noch immer verfolgt Villa das Geschehen rund um das Wanda Metropolitano. Dem derzeit in der Kritik stehenden Cheftrainer Diego Simeone stärkt er den Rücken.

"El Cholo hat Kredit verdient aufgrund von allem, was sich mit seiner Ankunft an der Mentalität des Vereins in sieben oder acht Jahren geändert hat", erklärte Villa.

Diego Simeone müsse man weiterhin das Vertrauen schenken, so der 38-Jährige: "El Cholo ist ein harter Trainer. Einer der immer Arbeit fordert und die beste Leistung aus sich herauszuholen."