Real Madrid : Davor Suker fordert: Real Madrid muss mit Luka Modric verlängern!

Davor Suker legt Real Madrid mit einer klaren Wortwahl nahe, den nach dieser Saison auslaufenden Vertrag mit Luka Modric zu verlängern.

"Modric ist ein Anführer, eine Nummer 1, sowohl in der Welt als auch in Kroatien. Er ist ein loyaler Spieler, körperlich sehr stark. Seine Leistungen in den letzten Spielen in LaLiga und der Champions League zeigen das. Er muss bei Real Madrid weitermachen und hoffentlich wird er noch viele Jahre für Madrid spielen, aber das letzte Wort hat die Vereinsführung", sagt Suker der AS.

Modric hat zumindest unter Trainer Zinedine Zidane trotz seines hohen Alters von 35 Jahren keinerlei Stellenwert eingebüßt. In allen Wettbewerben hatte der Kroate 14-mal in der Startelf gestanden, hinzu addieren lassen sich vier Einwechslungen.