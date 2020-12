Manchester United : De Gea auf die Bank, Pogba verkaufen! United-Stars hoffen auf Änderungen

Wie die Manchester Evening News berichten, sind viele Spieler der Meinung, dass ein Verkauf von Paul Pogba die beste Lösung für den Verein sei. Der Franzose ist laut seinem Berater Mino Raiola unglücklich bei United, die Zeit Pogbas in Manchester ende im Sommer, so der Agent jüngst in einem Interview.

Eine weitere Personalie, die für Wirbel sorgt: die des Keepers. David de Gea patzte in den vergangenen Monaten einige Male und zog große Kritik auf sich. Solskjaer hält jedoch bisher an dem spanischen Nationaltorhüter fest.

In Dean Henderson hat United einen aufstrebenenden Keeper in der Hinterhand. Angeblich wird aus dem Mannschaftskreis nun die Ablösung De Geas durch Henderson gefordert. Der 23-Jährige habe seine Teamkollegen mit seinen Trainingsleistungen beeindruckt, heißt es.