Manchester United : Dean Henderson will Druck auf David de Gea ausüben

Dean Henderson ist in diesen Tagen mit der englischen Nationalmannschaft unterwegs. Am Samstag (18 Uhr) vergleichen sich die Three Lions mit der Auswahl Islands. Am Rande der Trainingseinheiten wurde Henderson zu seiner Zukunft bei Manchester United befragt.

"Sehen Sie, es ist in der nächsten Saison zu 100 Prozent mein Ziel, Fußball zu spielen", sagte der Leih-Rückkehrer, der in der vorigen Saison bei Sheffield United einen starken Eindruck hinterlassen hat.

"Ich glaube nicht, dass ich nach der letzten Saison auf einmal nicht mehr spielen möchte. Ich will den Schwung aus der guten Saison mitnehmen."