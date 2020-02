Nach Angel Hernandez (32, Getafe) oder Loren Moron (26, Betis Sevilla) wird nun ein neuer Name gehandelt: Borja Iglesias (27) von Betis Sevilla.

Barça darf aufgrund des langfristigen Ausfalls nun per Sondergenehmigung einen Ersatz (aus Primera Division und Segunda División) verpflichten.

Der Fachzeitung SPORT zufolge haben die Katalanen bereits beim ehemaligen Espanyol-Stürmer angefragt.

Borja Iglesias war im vergangenen Sommer für 28 Millionen Euro Ablöse dank seiner Ausstiegsklausel aus Katalonien nach Andalusien gewechselt. Damit ist er nach Denilson (31 Millionen) der zweitteuerste Einkauf der Vereinsgeschichte.

Borja Iglesias' Bilanz in der aktuellen Spielzeit: Wettbewerbsübergreifend sechs Tore und vier Vorlagen.

Betis Sevilla will seinen Stürmer dem Vernehmen nach nicht abgeben, was die mögliche Ablösesumme in die Höhe treiben dürfte.

Betis hat zudem erst 18 Millionen der Ablöse an Espanyol gezahlt. Die zweite Rate wird im Sommer 2020 fällig.