Dembele verletzte sich Ende November beim 3:1 in der Champions League gegen Ex-Klub Borussia Dortmund.

Der Trainer des FC Barcelona schildert in einem Interview mit dem vereinseigenen Kanal seine Gedanken.

Der erneute Ausfall von Ousmane Dembele hat Ernesto Valverde in jedweder Hinsicht betroffen gemacht.

Valverde hofft auf baldige Genesung seines Spielers: "Er ist ein Spieler mit so viel Qualität, wir wollen ihn schnell wieder auf dem Feld sehen. Im Moment arbeitet er hart an seiner Genesung, wir sehen viel Qualität in ihm."

Dembele ist seit Kurzem zurück in Barcelona, arbeitet dort in der Reha-Welt an seinem Comeback.

Zuvor weilte der 22-Jährige im katarischen Doha und ließ sich bei dem renommierten Chirurgen Philippe Laundreau einer Spezialbehandlung unterziehen.

