FC Barcelona : Depay-Alternative: Barça blickt auf weiteren Niederländer

Real Madrid soll ebenfalls Interesse an dem jungen Angreifer angemeldet haben, durch die Oranje-Connection (Ronald Koeman/Frenkie de Jong/Sergino Dest) könnten die Katalanen der Sporttageszeitung zufolge aber die Nase vorne haben, wenn es zu einem Transfer-Wettstreit um Donyell Malen kommt.

Dass Donyell Malen weiß, wo das Tor steht, hat er in der Eredivisie bereits eindrucksvoll bewiesen. In 55 Spielen der niederländischen Eliteklasse hat Malen 24 Tore erzielt, in der Europa League netzte er in elf Spielen siebenmal ein.