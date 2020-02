Brasiliens Fußballlegende Pele ist gesundheitlich schwer angeschlagen. In einem Interview sprach sein Sohn über den Gesundheitszustand des dreimaligen Weltmeisters.

"Man muss sich vorstellen: Er war der König und immer eine so beeindruckende Person, und jetzt kann er nicht mehr normal gehen."

"Er ist sehr gebrechlich, was seine Mobilität angeht, und das lässt ihn in eine Art Depression verfallen", sagte Edinho bei GLOBOESPORTE.

Flamengo tritt in die Fußstapfen von Peles FC Santos

"Daher hat er sich sehr zurückgezogen, es beschämt ihn", erklärte Edinho weiter.

In den vergangenen Jahren nahmen die Berichte um gesundheitliche Probleme Peles zu.

So musste er sich unter anderem einer Hüftoperation unterziehen und hatte Probleme an der Wirbelsäule aber auch am Knie. Zudem wurde dem Ex-Stürmer ein Nierenstein entfernt.

» Folge uns auf YouTube, Instagram und Facebook!