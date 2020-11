Ex-Barça-Coach : "Der Beste", aber "schwierig zu führen": Quique Setien spricht über Lionel Messi

Sieben Monate nach Amtsantritt musste Quique Setien sein Trainerbüro beim FC Barcelona schon wieder räumen. "Ich habe den Spielern gesagt, dass ich noch nie in einer solchen Umkleidekabine gewesen sei, mit den besten Spielern der Welt", schwärmt er bei EL PAIS über seine Zeit im Camp Nou.

Superstar Lionel Messi adelt der ehemalige Barça-Trainer als besten Spieler aller Zeiten. "Es gab andere großartige Spieler, die so gut waren, aber niemand hatte die Konstanz, die dieser Typ über so viele Jahre hinweg erreicht hat. Wenn jemand, dann vielleicht Pele", so der Ex-Betis-Trainer.

Messi gehe allerdings selten aus sich heraus. "Es stimmt, es gibt Spieler, die schwierig zu führen sind. Dazu gehört auch Leo, wirklich", berichtet Setien vom eher introvertierten La Pulga.