Real Madrid : "Der beste war Cristiano" - Toni Kroos adelt seinen Ex-Kollegen

Mit 450 Toren in 438 Spielen für Real Madrid hat sich Cristiano Ronaldo ein Denkmal errichtet. Toni Kroos bezeichnet seinen ehemaligen Mannschaftskollegen als den besten Mitspieler, den er in seiner Karriere hatte.

"Ich habe immer mit überragenden Spielern zusammengespielt. Der beste war Cristiano. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Das braucht man nicht groß zu erklären. Man hat die letzten Jahre gesehen, was er geleistet hat", wird Kroos bei REAL TOTAL zitiert.

Es gibt so einige prominente Anhänger, die Cristiano Ronaldo auf seiner Seite hat. Einer davon ist Toni Kroos, der im Podcast "Einfach mal Luppen" eine Lobeshymne auf den Superstar anstimmt.

Mit Juventus Turin kämpft der Portugiese in der momentan unterbrochenen Saison um die zweite Meisterschaft in Folge. Bei noch zwölf auszutragenden Spielen hat Juve lediglich einen Punkt Vorsprung vor Verfolger Lazio Rom.

Cristiano Ronaldo spielt mit 21 Toren in 22 Serie-A-Partien einmal mehr eine überragende Runde. Freitagabend (21 Uhr) startet Juve mit dem Halbfinal-Rückspiel in der Coppa Italia gegen den AC Mailand wieder in den Spielbetrieb.