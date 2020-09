Keine "Verrücktheiten" : Der Fall David Alaba: Klare Botschaft aus der Bayern-Chefetage

Nach den Provokationen von Uli Hoeneß in Richtung von David Alabas Berater Zahavi hat sich nun auch Hasan Salihamidzic zu Wort gemeldet. Der Sportvorstand hat eine klare Botschaft.

Der FC Bayern scheint im Vertragspoker mit David Alaba (28, Vertrag bis 2021) nicht mehr nachlegen zu wollen. "Verrücktheiten, wie er das vielleicht aus anderen Klubs kennt, werden wir nicht machen. Und schon gar nicht in einer Zeit, in der Umsätze und Gewinne einbrechen, im Fußball wie überall im Wirtschaftsleben", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic im KICKER in Richtung Pini Zahavi.

Der Bosnier hat zudem eine weitere Botschaft für Alabas Berater parat: "Zahavi denkt in anderen Dimensionen, das kann er, aber da werden wir ihm nicht folgen."

Bayern München und Alabas Vertreter verhandeln seit Monaten über eine Vertragsverlängerung, die Forderungen der Spielerseite will der deutsche Rekordmeister aber nicht erfüllen.