"So was macht man nicht" : Der Fall Mesut Özil: Lukas Podolski geht auf Arsenal los

Lukas Podolski und Mesut Özil kennen sich bestens. Gemeinsam standen sie beim FC Arsenal unter Vertrag, mit der deutschen Nationalmannschaft wurden sie in Brasilien Weltmeister.

Während Ex-Bayern-Stürmer Podolski seine Karriere im Alter von 35 Jahren derzeit bei Antalyaspor ausklingen lässt, ist Özil bei den Gunners zum Zuschauen verdammt. Cheftrainer Mikel Arteta strich den gebürtigen Gelsenkirchener aus dem Kader für Premier League und Europa League.

Lukas Podolski kritisiert das Verhalten der Londoner gegenüber Özil deutlich. "So einen Spieler, der seit sechs, sieben Jahren im Verein ist, aus dem Kader rauszuschmeißen, das ist nicht Ordnung. So was macht man nicht", wählte Prinz Poldi gegenüber ENGLISCHE WOCHE deutliche Worte.