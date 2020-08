FC Barcelona : Der große Ausverkauf? Manchester United will 4 Barça-Stars - PSG klopft ebenfalls an

Manchester United wollte Samuel Umtiti bereits 2018 - für 60 Millionen Euro

Gute Karten könnte United bei Samuel Umtiti haben. Der Innenverteidiger flirtete vor seiner Vertragsverlängerung bei Barça mit Manchester United.

Damals buhlte der englische Rekordmeister mit Jose Mourinho als Chefcoach heftig um den Innenverteidiger, wollte ihm neun Millionen Euro Gehalt pro Jahr zahlen und dessen 60 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel ziehen und. Nun dürfte Barcelona froh sein, wenn sie die Hälfe der damals ausgeschlagenen Ablösesumme bekommen würden.

Ivan Rakitic hat ManUnited MUNDO DEPORTIVO zufolge bereits mitgeteilt, dass kein Interesse an einem Wechsel bestehe. Der in der Schweiz geborene Kroate will lieber zurück zu seinem Ex-Verein FC Sevilla. Sportdirektor Monchi stellte jüngst allerdings klar, dass ein Comeback "wirtschaftlich so kompliziert" sei, dass er nicht daran glaube.