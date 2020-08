FC Barcelona : Der große Umbruch: Barça-Boss Bartomeu spricht Klartext und nennt Namen

Nach dem 2:8 gegen Bayern München ist klar: Ein "Weiter so" wird es beim FC Barcelona nicht geben. Zu demütigend war die Pleite gegen den deutschen Rekordmeister, zu frisch die Erinnerungen an die Niederlagen gegen den AS Rom und Liverpool. Trainer (Quique Setien) und Sportdirektor (Eric Abidal) sind bereits weg. Ronald Koeman und Ramon Planes wurden am Mittwoch offiziell als Nachfolger benannt.

Präsident Bartomeu wird mit den Neuwahlen am 15. März 2021 Geschichte sein. Und auch einige Spieler werden Barça verlassen müssen. Barça, das gegen Bayern einen Altersschnitt von fast 30 Jahren auf dem Feld hatte, will Ü30-Spieler abgeben. Selbst langjährige Leistungsträger stehen vor dem Aus.

Barça-Präsident erklärt: Auf diese Spieler setzt Barça

Barça-Präsident Josep Maria Bartomeu nannte in einem Interview die Spieler, die ihren Job sicher haben: "Leo Messi und viele andere Spieler. Es wäre ein Klischee, nur Leo Messi zu sagen. Messi ist der beste Spieler in der Geschichte, aber es gibt andere unverkäufliche. […] Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Semedo, Dembele, Griezmann. Sie sind Spieler, auf die wir sehr zählen."