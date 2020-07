Botschafter und Berater : "Der Heilige kehrt zurück": Iker Casillas wieder bei Real Madrid

Sein Abschied von Real Madrid im Sommer 2015 in Richtung FC Porto war einer Vereinslegende unwürdig , nun kehrt Iker Casillas (39) zum spanischen Rekordmeister zurück. Übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien zufolge heuert der Welt- und Europameister bei den Königlichen an.

Eigentlich wollte Casillas bis mindestens 2020 im Tor des portugiesischen Traditionsvereins stehen, doch im Mai 2019 durchkreuzte ein Herzinfarkt diese Pläne. Casillas bekam einen Stent gesetzt und pausierte seitdem.

In den vergangenen Monaten arbeitete Casillas daran, den Vorsitz des spanischen Fußballverbands RFEF zu erlangen, doch der 39-Jährige zog seine Kandidatur im Juni zurück.

Die Begründung: Bis zu den Wahlen am 17. August hatte er zu wenig Vorbereitungszeit. Der in Portugal lebende Casillas konnte durch den Corona-Lockdown in Spanien wochenlang keine Termine vor Ort wahrnehmen.