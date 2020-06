FC Bayern : "Der Hit des Klubs": Alphonso Davies beeindruckt einen Ex-Bayern-Star

Olic stimmt ein Loblied auf den Kanadier an. "Am Anfang habe ich gedacht: Dieser junge Kerl kann doch nicht gleich auf so hohem Niveau als Verteidiger funktionieren. Da muss man ja zum Beispiel auch taktisch einiges dazulernen. Aber Davies hat es sofort überragend gemacht."

"Er kommt wie ein Flugzeug angeflogen und klärt die Situation"

Besonders Davies' Tempo imponiert dem Ex-Nationalspieler: "Wenn ein Gegenspieler an ihm vorbei ist und denkt, er habe einen Vorsprung, kommt Davies wie ein Flugzeug angeflogen und klärt die Situation. Er ist für mich einfach der absolute Hit der Mannschaft und des Vereins."

Mit Freude verfolgt Olic den Werdegang seines Ex-Nationalmannschaftskollegen Ivan Perisic an der Säbener Straße. Die Leihgabe von Inter Mailand habe "stark gespielt", lobt Olic seinen Landsmann.

"Ich habe gehört, dass Bayern vollkommen zufrieden mit ihm und seiner Entwicklung in München ist. Leider musste er zuletzt drei Monate pausieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn Bayern ihn kauft."