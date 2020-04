Victor Osimhen : "Der neue Didier Drogba": Großes Lob für Barça-Flirt

Victor Osimhen (21) gilt als einer der besten Stürmer der Ligue 1. Geht es nach Nicolas Penneteau, dann könnte der junge Nigerianer sogar in die Fußstapfen von Didier Drogba treten.

Osimhens Ex-Mannschaftskollege Nicolas Penneteau ist begeistert. "Von den ersten Trainingseinheiten an haben wir gesehen, dass er ein Spieler mit Extraklasse ist", sagte der Torwart von Sporting Charleroi gegenüber RMC SPORT.

Barcelona, Liverpool, Manchester United, Bayern München und Co. - Alle wollen Victor Osimhen. Der Ivorer vom OSC Lille hat mit 18 Toren in wettbewerbsübergreifend 38 Spielen seine Klasse bereits nachgewiesen.

Didier Drogba (42) spielte für EA Guingamp und Olympique Marseille, wechselte 2004 für 40 Millionen Euro zum FC Chelsea. Der Ivorer gilt als einer der besten Ligue 1-Stürmer aller Zeiten.

Nicolas Penneteau traut Osimhen einen ähnlichen Werdegang zu. Von den Qualitäten seines Ex-Kollegen ist der 39-Jährige überzeugt.

"Er hat alle Qualitäten eines modernen Stürmers. Er ist schnell, sprungstark, stark in Zweikämpfen, gut am Ball und kann in die Tiefe gehen."